A ‘Natale’ se sei di Fermo puoi, entrare gratis nei musei

Da ieri, 21 dicembre 2019, i residenti della città di Fermo potranno visitare i propri luoghi d'arte in modo totalmente gratuito, e non solo, i parenti e conoscenti avranno la possibilità di usufruire di un sconto all'ingresso. Un'iniziativa che terminerà il 6 gennaio 2020

FERMO – Un bellissimo regalo di Natale che il comune di Fermo dona ai suoi residenti, ai suoi amici e parenti. La possibilità di ammirare le bellezze della città in modo totalmente gratuito per i suoi cittadini e scontato per gli altri.

Infatti da ieri, sabato 21 dicembre, in occasione dell’inaugurazione della mostra ‘Mario Dondero. Le foto ritrovate, inediti dall’archivio della vita‘ tutti i residenti potranno, lasciando i loro contatti, ricevere un biglietto ‘Card gratuito residenti’ valido fino al giorno della befana, 6 gennaio 2020.

Non finiscono qui le proposte di accoglienza dei musei: il residente fermano che accompagnerà parenti e amici in veste di ambasciatore del territorio garantirà il biglietto ridotto a 6 euro.

‘Una misura senza precedenti a Fermo – ha dichiarato il Sindaco Paolo Calcinaro – per cui ringrazio il grande lavoro dell’assessore alla cultura Francesco Trasatti con Sistema Museo perché permette a tutti i fermani, in un periodo bello come questo, di conoscere tutte le nostre bellezze e in ogni caso li rende, adesso che arrivano parenti e conoscenti, ambasciatori proprio della bellezza di Fermo. L’invito è quello di sfruttare il più possibile questa possibilità sia per una conoscenza personale che per avvicinare ogni visitatore, amici e parenti a vivere questa nostra città in un periodo per cui è particolarmente più bella e attrattiva’.

Dunque, per sedici giorni, fermani e non potranno bearsi di queste bellezze gratuitamente o con agevolazioni ad hoc.

Tutte queste proposte si aggiungono – si legge nel comunicato stampa del comune – agli altri servizi già attivi per turisti e residenti: il numero unico 0734.343434 attivo tutti i giorni dalle 9,00 alle 19,00, le aperture straordinarie dei musei anche nei giorni di lunedì 23, 30 e 6 gennaio (nei consueti orari: 10.30-13.00/ 15.00- 18.30), a cui si aggiungono le proposte del Museo archeologico di Torre di Palme e Palazzo Paccaroni, oltre alla mostra del Terminal Mario Dondero.

M’Art – Arte e Cultura –