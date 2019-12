Alberi su auto per forte vento, maltempo nelle Marche

**

Pioggia ma soprattutto forti raffiche di vento abbattutesi su l’intera regione marchigiana. Caduti decine di alberi e rami di piante. Vigili del Fuoco di Fabriano attivi tutta la notte, ma disagi anche nel maceratese.

Pompieri e protezione civile all’opera per eliminare acqua e fango dalla strada di accesso e da quelle interne alla frazione. Al lavoro anche gli operai del Comune. Monitorate le condizioni del torrente Giano e del fiume Sentino, gonfi d’acqua per la pioggia. Un albero si è abbattuto su due auto in sosta in piazzale Matteotti.

Nei prossimi giorni è previsto un miglioramento sostanziale delle condizioni meteo su tutta l’Italia e la regione Marche. Il Natale sarà molto probabilmente colpito dal sole.