Associazione “Città della Costa”: gli scopi

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

**

Un’associazione temporanea di scopo fra i sette Comuni della costa teramana. Ieri pomeriggio, in Provincia, è stato sottoscritto il protocollo d’intesa che prevede la costituzione di un partnerariato ufficiale per favorire la partecipazione in forma congiunta ai bandi di finanziamento dei programmi europei, nazionali e regionali.

L’Associazione Temporanea di Scopo si avvale della Provincia per svolgere un ruolo “di collaborazione sulla pianificazione di area vasta e di coordinamento delle azioni progettuali” che in azioni che questo caso attengono a:



– potenziamento della resilienza ecologica del sistema costiero attraverso la realizzazione di un capillare sistema di infrastrutture verdi e blu;

– prevenzione e gestione dei rischi e della fragilità del territorio;

– contrasto ai fenomeni di “sprawl” urbano;

– aumento della qualità climatica degli spazi urbani;

– passaggio ad un’economia a bassa emissione di carbonio;

– promozione di un sistema di trasporto sostenibile



“Gli interessi della comunità prevalgono su ogni colore politico ed è bello, oggi, vedere le amministrazioni mettersi insieme per strutturare obiettivi che nessun Comune, da solo, può raggiungere. Parliamo di problemi complessi; dall’erosione della costa, alla mobilità sostenibile, passando per azioni di rafforzamento dei servizi turistici – ha affermato il presidente Diego Di Bonaventura – azioni che ora possono trasformarsi in progetti. Con il raggrumento di Comuni si aumenta notevolmente la possibilità di essere finanziati”.



Alla firma erano presenti i Sindaci dei Comuni costieri, il consiglere delegato all’Urbanistica e alla pianificazione territoriale, Lanfranco Cardinale e il servizio Urbanistico della Provincia che sosterrà il percorso di progettazione.

Si legge dal sito della Provincia di Teramo.