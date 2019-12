**

MARTINSICURO – Torna per il secondo anno consecutivo “CreiAmo il Natale” il concorso in cui competono presepi ed alberi artistici. Le iscrizioni si son chiuse ieri ed hanno registrato un significativo aumento delle adesioni, praticamente raddoppiate.

La manifestazione, organizzata dai Comitati di Quartiere “Giardino”, “Nuova Rosa”, “Santa Rita”, “Tronto” e “Sacro Cuore”, con il patrocinio del Comune di Martinsicuro, prevede tre categorie in gara: presepe in casa (artistico, tradizionale, originale); presepe da esposizione (dimensioni max 80×60); Albero di Natale (artistico, tradizionale, originale).

La mostra inaugurerà la notte della Vigilia alle ore 11:00 e resterà aperta in piazza Cavour, presso l’ex bar Massimo, dal 24 dicembre al 6 gennaio.

Una commissione formata da tecnici e artisti valuterà e selezionerà tutte le opere iscritte alla gara, sceglierà i migliori 10 soggetti per categoria e visiterà a casa le opere finaliste. La premiazione dei primi 3 per categoria si terrà il 12 gennaio 2020 presso l’Aula Consiliare del Municipio di Martinsicuro a partire dalle ore 17:00 dove tutti i partecipanti al concorso ritireranno il loro attestato di partecipazione.

<<Sono tantissime le adesioni arrivate al concorso, segnale di quanto i cittadini apprezzino questo concorso>> dichiarano il Sindaco di Martinsicuro, Massimo Vagnoni, ed il Consigliere delegato alla partecipazione e decentramento dei Comitati di Quartiere, Umberto Tassoni. <<Ringraziamo nuovamente per il grande impegno e la vitalità dimostrata dai nostri Comitati di Quartiere che sono sempre prodighi di spunti ed iniziative e lavorano per il bene della collettività e del territorio. Non possiamo quindi che ringraziare di cuore quanti hanno lavorato a questo concorso e invitiamo i cittadini a venire a piazza Cavour per vedere la mostra dei presepi in gara>>.