A Capodanno “Facciamo Trentuno ” al “Mado Lounge Bar”

ALBA ADRIATICA – “Facciamo Trentuno” al Mado Lounge Bar. Musica e djset aspettando la mezzanotte. La notte di San Silvestro, dopo il cenone, trascorri una serata all’insegna del divertimento nel locale protagonista della night life albense.

Lo staff del Mado è pronto a servire una serata fantastica, per chiudere in bellezza quest’anno ed accogliere al meglio il prossimo. Musica, cocktail, danze e sorrisi per chi vuole passare una straordinaria notte di Capodanno. E per chi fa le ore piccole, a partire dalle 5 inizia la colazione.

Appuntamento quindi al Mado Lounge Bar in via Trieste ad Alba Adriatica, per il brindisi di fine anno più in voga della costa truentina.