Gli auguri del Rettore di UNITE

Pubblichiamo i saluti e gli auguri del Rettore dell’Università degli Studi di Teramo Dino Mastrocola.

Carissimi,

Se c’è una motivazione forte per la quale faccio volentieri questo lavoro, questa è rappresentata da voi studenti, come diceva il mio maestro, il prof. Lerici, siete energia rinnovabile e nel concetto di energia è già insita l’idea del fluire continuo di idee, concetti, movimento e rinnovamento.

Perciò posso dire che per me – ma anche per tutti i colleghi della dell’Università degli Studi di Teramo – incarnate la ragione delle nostre azioni.

Mi auguro che facciate tesoro del tempo trascorso in nostra compagnia perché come diceva Leonardo “Non va’ bona pratica sanza bona teoria” e noi sicuramente cerchiamo di curare con particolare attenzione la preparazione teorica senza tralasciare gli aspetti applicativi di ogni disciplina.

Oltre ad augurarvi di non sprecare mai il vostro tempo universitario – ma a farlo fruttare frequentando lezioni, seminari, laboratori e sfruttando le opportunità di andare all’estero con il progetto Erasmus – vi esorto a lasciarvi contagiare dall’entusiasmo e dalla passione perché essa sola può condurre a grandi risultati.

Auguri!

Il Rettore

Dino Mastrocola

Ricordiamo le chiusure dell’Ateneo teramano.

Tutte le sedi dell’Università di Teramo saranno chiuse dal 23 al 31 dicembre 2019 ad esclusione dell’Ospedale Veterinario Universitario.

Anche la Segreteria studenti sarà chiusa dal 23 al 31 dicembre.

Il Punto informativo presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Piano d’Accio, rimarrà chiuso dal 23 dicembre 2019 al 3 gennaio 2020.