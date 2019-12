Laureati dell’Ud’A eletti nel Network Erasmus

**

Nei giorni 13-15 dicembre ha avuto luogo a Siena, nell’Aula Magna della facoltà di giurisprudenza la quarta Assemblea Generale del 2019 di Erasmus Student Network Italia, un’Associazione di volontari presente in 53 Atenei italiani, che si occupa della promozione dei valori dell’Unione Europea, della mobilità internazionale in ambito universitario e di assistenza agli studenti Erasmus.

Durante questa assemblea si sono tenute le elezioni per il Consiglio Direttivo e per il Collegio dei Garanti.

Due nostri giovani laureati: Giovanni Telesca, dottore in Psicologia e Alessio Martucci, Dottore in Lingue, sono stati eletti rispettivamente Presidente e Garante dell’Associazione che rappresenta gli Studenti Erasmus italiani per l’anno 2020.

Questo traguardo dimostra come l’impegno profuso nel corso degli anni dall’Università “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara nell’ambito dell’internazionalizzazione abbia prodotto dei risultati tangibili.

Alla riunione hanno partecipato anche i delegati della sezione di ESN Teramo (Università di Teramo) e ESN Aquilasmus (Università dell’Aquila), oltre a Marco Capriotti, membro del Direttivo Nazionale di ESN Alumni Italia, socio Alumni di ESN Teramo e il martinsicurese Reno Spinosi.