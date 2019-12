Pescara-Chievo Verona 0-0: il Delfino è troppo sprecone, porta a casa un buon punto

PESCARA – Allo stadio Adriatico va in scena il lunch match, il Delfino affronta il Chievo nell’ultima giornata d’andata del campionato di Serie B. Zauri non convoca Memushaj dopo i fatti di Livorno, Marcolini recupera Cesar e Giaccherini che va in panchina. Seguite con noi il racconto minuto per minuto della partita.

PRIMO TEMPO

6′ – Gara molto maschia, già due ammoniti dopo pochi minuti. Masciangelo è stato graziato dall’arbitro

7′ – Meglio la formazione gialloblu in questo inizio di partita, Vignato calcia di poco a lato dal limite dell’area

13′ – Scognamiglio controlla il pallone in area, se lo sposta sul destro e la sfera entra di un niente

15′ – Bella ripartenza del Pescara: Machin apre sulla sinistra per Masciangelo che galoppa sulla sinistra, rientra sul destro e tira sul primo palo ma Nardi devia in angolo

23′ – Dickmann scende sulla destra, crossa basso, Fiorillo respinge il pallone sul quale si immola Pucciarelli che tira a botta sicura ma Drudi si sacrifica ed in tuffo evita il gol

29′ – Machin si trova da solo a tu per tu con Nardi, anzichè piazzare il pallone tenta il pallonetto che sorvola la traversa. Che occasione sprecata!

34′ – Altra chance per i padroni di casa: Maniero stoppa e tira dal limite dell’area, Nardi blocca senza problemi

45′ – Si conclude il primo tempo. Meglio il Chievo Verona nei primi minuti, il Pescara è uscito alla lunga con alcune importanti occasioni: su tutte quella di Machin

SECONDO TEMPO

57′ – Il Pescara sfiora ancora il vantaggio! Maniero aggancia un pallone difficile in area, crossa sul secondo palo dove Galano spreca una ottima occasione di destro

70′ – Palla gol per gli ospiti: Giaccherini serve una palla spaziale in profondità per Djordjevic che, da solo davanti a Fiorillo, manda a lato

80′ – Il Pescara tenta il forcing finale per portare a casa i tre punti

90′ – Di Grazia ci prova su punizione, il pallone esce di poco

94′ – Finito il match

LE FORMAZIONI UFFICIALI

PESCARA (4-3-2-1): Fiorillo; Ciofani, Scognamiglio, Drudi, Masciangelo; Busellato (Melegoni 72′), Palmiero, Kastanos; Machin (Di Grazia 76′), Galano; Maniero (Bocic 87′). A disposizione: Kastrati, Del Grosso, Bruno, Brunori, Bettella, Vitturini, Di Grazia, Crecco, Zappa, Borrelli, Melegoni, Bocic. Allenatore: Zauri

CHIEVO (4-3-1-2): Nardi; Dickmann, Vaisasen, Cesar, Frey; Segre, Di Noia (Esposito 69′), Garritano; Vignato; Pucciarelli (Giaccherini 59′), Djordjevic (Rodriguez 87′). A disposizione: Caprile, Pavoni, Cotali, Esposito, Leverbe, Giaccherini, Rodriguez, Bertagnoli, Brivio, Rovaglia, Rigione, Zuelli. Allenatore: Marcolini

AMMONIZIONI: Masciangelo (P), Di Noia (CV), Cesar (CV), Scognamiglio (P), Dickmann (CV)

RECUPERO: 1′ pt, 4′ st