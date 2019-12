Martinsicuro e altri comuni nella “Città della Costa”

By

Il Sindaco di Martinsicuro, Massimo Vagnoni, ha sottoscritto ieri in Provincia di Teramo, insieme ai rappresentanti degli altri sei comuni della costa teramana. Questo il comunicato stampa del comune di Martinsicuro.

Il Sindaco di Martinsicuro, Massimo Vagnoni, ha sottoscritto ieri in Provincia di Teramo, insieme ai rappresentanti degli altri sei comuni della costa teramana (Alba Adriatica, Tortoreto, Giulianova, Roseto, Pineto e Silvi) l’atto di costituzione dell’associazione temporanea di scopo denominata “Città della Costa”. Questa avrà la finalità di gestire specifici programmi connessi al miglioramento della qualità degli spazi urbani e della vita dei cittadini.

“Si tratta di una iniziativa molto interessante che punta a promuovere, tra tutti noi comuni della costa teramana, un nuovo approccio, più moderno e funzionale, alla progettazione dei nostro territori” dichiara, a nome dell’Amministrazione truentina il primo cittadino, Massimo Vagnoni. “Il partenariato andrà infatti a favorire una forma di partecipazione associata a quei bandi di finanziamento dei programmi europei, nazionali e regionali che, secondo noi, saranno utili all’attuazione delle progettualità individuate e al raggiungimento degli importanti obiettivi che ci siamo prefissati per il bene dei nostri territori e dei nostri concittadini”.

“Vogliamo pensare così come una “macroarea”, quella appunto della costa teramana, in cui la programmazione e lo sviluppo di territori con esigenze similari si muove in maniera omogenea, pur rispettando le peculiarità di ogni territorio – conclude il Sindaco – così i comuni, unitamente alla Provincia, vogliono partire dalla programmazione della riqualificazione ecologica dell’intero sistema costiero/collinare attraverso una progettazione condivisa di area vasta”.

