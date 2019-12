Martinsicuro, l’ordinanza botti fa discutere

Martinsicuro, come buona parte dei comuni italiani, vieta l’uso di petardi, fuochi d’artificio e simili. Decisione presa dal Sindaco e dall’amministrazione comunale.

Sul web e in piazza dibattito con toni coloriti tra chi è contento dell’ordinanza e chi è contrario.

Non solo per gli animali, ma principalmente per chi soffre e chi ha determinati problemi di salute; questa la decisione che ha preso la giunta vibratiana (come la vicina Alba Adriatica e come ad esempio Grottammare).

Nei social network gente che si autodenuncia, che dice di andare contro la legge imposta o altre cose (a volte tra il buffo e il demenziale).

Il Martino, più sobriamente, augura una buona serata di Capodanno e un felice anno 2020.