Meteo per Capodanno: cielo sereno ma tanto freddo

By

Previsioni meteo per la Regione Marche del Centro funzionale Protezione civile

Tweet on Twitter

Share on Facebook

MACERATA – Il cielo sulle Marche si presenterà sereno o al massimo con qualche piccola nuvola a disturbare l’orizzonte. Le previsioni meteo sono quelle del Centro funzionale della protezione civile regionale.

Dopo l’avvistarsi della neve sui rilievi di Marche e Abruzzo dei giorni scorsi, il freddo persisterà ma le bufere e il maltempo cesseranno.

Le temperature però in diminuzione: le minime potrebbero scendere fino a 7 gradi sotto zero sul monte Prata e -6 sul monte Bove sud. Sotto lo zero anche a Fabriano (-2), Montemonaco (-2), Pintura di Bolognola (-4).