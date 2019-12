By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

**

TERAMO – Manca davvero poco per l’attesissimo live che mercoledì 1 gennaio porterà Niccolò Fabi alle ore 17.00 in Piazza dei Martiri a Teramo (ingresso libero).

Il concerto fa parte della ricca programmazione per i festeggiamenti del Natale Teramano. Lo stesso cantautore romano, poco fa, ha ricordato l’appuntamento a Teramo su una delle sue pagine ufficiali.