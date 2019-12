”Onde di Note”, concerto di Natale a Portonovo

**

ANCONA – La settimana natalizia sta per entrare nel vivo: le strade sono sommerse di luci, i balconi delle abitazioni sono addobbati con colori rossi e Babbo Natale finti che mimano l’ingresso per far felici grandi e piccini, l’ansia per i regali è ormai innegabile.

Impossibile non farsi assorbire dalla musica natalizia, che imperversa in ogni radio, casa, negozio, chiesa e ci accompagna in quasi tutte le ore della giornata.

Sabato 21 dicembre, nella Chiesa di Santa Maria di Portonovo, si svolgerà il consueto Concerto di Natale. Alle ore 18, tutti i cittadini sono invitati.