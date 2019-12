Patto d’amicizia tra Zurrieq e Giulianova

**

Riceviamo e con piacere pubblichiamo.

Un patto d’amicizia, con la promessa di un futuro gemellaggio, tra il Comune di Giulianova ed il villaggio di Zurrieq. In questo clima di condivisione si è svolto oggi l’incontro istituzionale tra gli amministratori locali ed una rappresentanza di atleti e rappresentanti istituzionali provenienti da Malta, giunti a Giulianova per partecipare alla gara podistica “PercorriAmo Giulianova”, la maratonina competitiva di 10 chilometri organizzata dall’asd Turismo Podismo, che ha avuto luogo domenica 15 dicembre nel cuore del Centro Storico. La Vice Sindaco Lidia Albani, insieme agli Assessori allo Sport ed al Turismo Federico Taralli e Marco Di Carlo e al Presidente del Consiglio Paolo Vasanella, hanno ricevuto questa mattina in Sala Consiliare, la Sindaca di Zurrieq Rita Grima, accompagnata dalla segretaria Josianne Mumford e dai runners ed accompagnatori della Asc Zurrieq Wolves provenienti da Malta. Ad accompagnare la delegazione maltese il Presidente di Turismo Podismo Luca Delli Compagni e il Vice Pietro Promenzio.

“Siamo onorati di ricevere la visita della Sindaca di Zurrieq Rita Grima e di tutta delegazione maltese – dichiara la Vice Sindaco Lidia Albani – con questo incontro e scambio culturale stringiamo ufficialmente un patto di amicizia che siamo sicuri porterà ad una condivisione di intenti”.

“Ringraziamo l’associazione Turismo Podismo, nelle figure del Presidente Delli Compagni e del Vice Promenzio – dichiara l’Assessore al Turismo Marco Di Carlo – perché grazie alle loro iniziative sportive così importanti hanno contribuito alla promozione del nostro territorio a livello internazionale, facendone conoscere le bellezze più nascoste”.

“Esprimo grande soddisfazione per il messaggio di sport, solidarietà ed ospitalità che la manifestazione “PercorriAmo Giulianova” ha saputo trasmettere – dichiara l’Assessore allo Sport Federico Taralli – ringrazio l’associazione per aver permesso di mostrare a tutti un volto diverso della città di Giulianova e la Sindaca Grima per la loro presenza, con la speranza di coltivare nel tempo l’amicizia tra la nostra città e Zurrieq”.

“L’amicizia tra Giulianova e Zurrieq esiste da diciannove anni – dichiara la Sindaca di Zurrieq Rita Grima – quando per la prima volta i runners della Asc Zurrieq Wolves vennero in questa splendida città per partecipare ad una gara, a cui seguì un viaggio degli atleti giuliesi per prendere parte alla maratona di Zurrieq. Ringrazio Turismo Podismo per l’eccellente organizzazione della manifestazione sportiva a cui i nostri atleti hanno partecipato con entusiasmo ed invito ufficialmente l’amministrazione comunale e gli sportivi giuliesi a venire presto a trovarci a Zurrieq”.

“Tutto è iniziato con una mia visita a Malta e con l’invito a partecipare alla maratonina – dichiara il Vice Presidente di “Turismo Podismo” Pietro Promenzio – affinché si concretizzasse il nostro rapporto di amicizia con la comunità di Zurrieq. Presto organizzeremo una trasferta a Malta, a cui inviteremo a partecipare le altre società che operano nello sport in provincia di Teramo. Lo sport è amicizia, condivisione ed ospitalità e lo abbiamo dimostrato. Auspichiamo, in futuro, la possibilità di un gemellaggio tra le nostre realtà”.

“Ringrazio gli amici di Malta per aver accolto il nostro invito e gli amministratori di Giulianova per averci sostenuto nel portare la passione sportiva in uno dei luoghi più suggestivi della nostra città – dichiara il Presidente di “Turismo Podismo” Luca Delli Compagni – l’obiettivo era quello di condividere le bellezze del Centro Storico e quelle che possiamo scorgere affacciandoci dalla terrazza del Belvedere. Eccezionale ed impeccabile è stata l’accoglienza riservata agli amici maltesi, grazie anche al contributo del Sindaco Jwan Costantini e degli Assessori Marco Di Carlo e Federico Taralli”.

Al termine della visita istituzionale c’è stato uno scambio di doni tra gli amministratori giuliesi e la Sindaca di Zurrieq Rita Grima. Oltre alle targhe istituzionali la delegazione maltese ha omaggiato il Comune di Giulianova di un’opera pittorica e di una guida turistica del villaggio. Con la promessa di rivedersi presto.