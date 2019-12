Rapina madre anziana, si barrica in casa e urla contro i Carabinieri

**

ANCONA – Una probabile discussione tra madre e figlio è diventata un’aggressione. A Marina di Montemarciano, provincia di Ancona, rapina la madre 80enne, si barrica in casa e inveisce contro le Forze dell’Ordine intervenute.

L’uomo voleva sottrarre dei soldi alla madre -si parlerebbe di cifre cospicue, oltre 30 mila euro- ma la donna ha chiamato il 112. Al loro arrivo, l’uomo si è rinchiuso in casa con una pistola: solo dopo svariate ore i Carabinieri hanno fatto irruzione nell’appartamento. Trovate varie armi da fuoco, un coltello da pesca, cartucce, un’ascia.

L’uomo è stato trasportato all’Ospedale di Ancona per il Tso. Arresto per rapina e resistenza a pubblico ufficiale: in seguito liberato per motivi sanitari.