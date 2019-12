By

ANCONA – Matteo Salvini nelle Marche poco prima di Natale.

Il 23 dicembre, alle 11,30, sarà presente ad un incontro pubblico in Piazza del Plebiscito: medesimo luogo utilizzato dalle sardine lo scorso 5 dicembre.

Il Senatore Paolo Arrigoni: ”Grazie al carisma di Salvini e alla tenacia del gruppo, processo di crescita inarrestabile. Le Marche sono una regione fondamentale per la Lega. Lega assoluta protagonista, sia per le regionali sia per le amministrative del 2020″.