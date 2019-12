Si rinnova l’appuntamento con “Madò che aperitivo”

**

ALBA ADRIATICA – Come ogni venerdì sera, anche domani, 20 dicembre, torna l’oramai collaudato appuntamento con “Madò che aperitivo” al Mado Lounge Bar. Aperitivo cenato ed intrattenimento per la serata, nel locale protagonista della movida albense.

A partire dalle ore 20, si parte con l’aperitivo. 4 proposte di primo e 4 proposte di secondo tra le quali scegliere, antipasto e bottiglia di vino a 15 euro a persona. Per partecipare è necessario prenotare.

Ingresso libero per la serata a seguire la cena. L’intrattenimento musicale è affidato alla consolle di dj Filippo Porrini. Si ballerà e si potranno gustare fantastici drink!

Non mancate dunque venerdì sera al Mado Lounge Bar di Alba Adriatica, in via Trieste. Per informazioni e prenotazioni: 331 4946098 – 320 3203916.