Sisma, riapertura della Basilica di San Venanzo. Ceriscioli: ”Per la ricostruzione nessuna competizione tra pubblico e privato”

“È una giornata stupenda non solo per Camerino, ma anche per i

donatori, i coniugi Arvedi, che ricevono la cittadinanza onoraria.

Inoltre, i tanti sindaci presenti testimoniano la vicinanza di tutte le

Marche. Il privato ha l’opportunità di poter saltare molte procedure

burocratiche imposte agli Enti pubblici e quindi si è restituita, con

una tempistica molto breve, la basilica di San Venanzio alla comunità.

Non vi è competizione tra privato e pubblico. L’importante è dare

risposte ai cittadini e noi siamo grati a chi le dà, come in questo

caso”. Così il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli a

Camerino, accompagnato dall’assessore regionale Angelo Sciapichetti e

accolto dal sindaco Sandro Sborgia, ha partecipato alla riapertura dei

battenti della basilica di San Venanzio.

Soddisfatto Sciapichetti che ha sottolineato il bel segnale di speranza

per tutta la collettività dell’alto maceratese. “La partecipazione di

numerosi cittadini – ha detto – fa comprendere l’importanza

dell’evento tanto atteso”. Sulla stessa scia Sborgia nel rimarcare

il segnale “di rinascita che identifica la possibilità di ricostruire

velocemente. Siamo orgogliosi di aver dato la cittadinanza onoraria a

chi ha permesso tutto ciò”. A presiedere la cerimonia è stato il

Nunzio apostolico in Italia, monsignor Emil Paul Tscherrig, che durante

l’omelia ha evidenziato: “Oggi è il punto di arrivo di un lungo

cammino e le nostre chiese sono dei luoghi dove è possibile vivere il

presente con passione e guardare il futuro nella fede di Cristo. Occorre

impegno da parte della comunità nel collaborare e non lasciarsi frenare

dalla paura”. Nella basilica i lavori realizzati tramite il

finanziamento di 1,8 mln di euro della Fondazione Arvedi-Buschini di

Cremona sono stati molto importanti, perché si sono dovute rinforzare

tutte le murature portanti all’interno del tempio con reti di carbonio

e sono stati rifatti tutti gli intonaci seguendo fedelmente il disegno

originario. Il conferimento della cittadinanza onoraria ai coniugi

Arvedi è avvenuto nella stessa chiesa, al termine della solenne

cerimonia religiosa.