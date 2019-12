By

FERMO – Il Comune festeggerà il nuovo anno senza botti.

Infatti è stato disposto il divieto, tramite ordinanza sindacale, e nei giorni di martedì 31 dicembre 2019 e mercoledì primo gennaio 2020, su tutto il territorio comunale di Fermo dell’utilizzo di qualsiasi tipo di articoli e fuochi pirotecnici.

‘Anche per quest’anno il Comune di Fermo emette l’ordinanza che vieta di sparare botti in luoghi pubblici e nelle pubbliche vie. Questo è un segno di civiltà che la Città sta adottando – afferma il Sindaco Paolo Calcinaro – e che richiede la collaborazione da parte di tutti i cittadini perché è ovvio che Fermo non può essere coperta alla mezzanotte da pattuglie di vigili urbani e forze dell’ordine.

Con questo tipo di ordinanza chi vorrà nel proprio spazio privato, nel proprio giardino, effettuare giochi pirotecnici, purché ovviamente autorizzati, potrà farlo, anche se personalmente ne sconsiglio l’uso, specie con la presenza di minorenni’.