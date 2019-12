Verso Pescara-Chievo, scoppia il caso Memushaj: non convocato per domani

PESCARA – Dopo la vittoria per 0-2 a Livorno, il Pescara domani affronta il Chievo nell’ultima partita del 2019 e del girone d’andata. I problemi non mancano non casa del Delfino, nelle ultime ore si è sollevato il caso Ledian Memushaj: il capitano abruzzese non è stato convocato da Luciano Zauri dopo l’ennesima scenata messa in scena a Livorno alla sua sostituzione. E’ una decisione forte quella dell’allenatore marsicano che, nonostante il successo in terra toscana, è sempre sulla graticola.

Le due compagini sono appaiate in classifica a quota 25 punti, ad una distanza dalla zona playoff ed a tre dai playout. Nei veronesi recuperano Cesar ed Emanuele Giaccherini, mentre non ci sarà Meggiorini squalificato.