A14, Grottammare: animali provocano incidente

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Piove sul bagnato sul tratto A14 della Riviera delle Palme.

Questa mattina sul tratto Nord dell’arteria autostradale sul territorio del Comune di Grottammare l’attraversamento di Cinghiali ha causato un incidente.

Panico tra gli automobilisti che si sono visti davanti l’incredibile passaggio degli animali.

L’ inusuale ma non rara situazione (dall’inizio dell’anno in altre arterie della penisola si sono verificati simili…passaggi, provocando anche morti) sta provocando un nuovo rallentamento e code per chi viaggia nel tratto interessato.