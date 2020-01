A14-Tir: dopo la riunione la posizione di Verrocchio

Il problema dei Tir e della A14 oramai è al centro del dibattito politico regionale. Oggi vertice in Regione con vari enti locali, regionali e nazionali.

Ecco il commento del Sindaco di Pineto Robert Verrocchio.

Oggi pomeriggio ho partecipato al vertice convocato in Regione sulla vicenda del blocco sulla A14 che ha riversato il traffico dei tir sulla Statale 16. All’incontro hanno preso parte i Prefetti di Teramo e Pescara, i sindaci dei Comuni interessati, il presidente del Consiglio regionale, i parlamentari abruzzesi, sottosegretari di Stato, Polizie locali, Protezione civile regionale, Aspi, Anas e Rfi. Autostrade per l’Italia, dopo il rigetto da parte della procura della richiesta di riapertura del viadotto del Cerrano, sta sottoscrivendo un nuovo protocollo sulla gestione delle emergenze e per certificare lo stato di sicurezza e percorribilità del viadotto e che al più tardi lunedì sarà trasmesso alla procura di Avellino. Un piano che sarà mostrato anche a noi amministratori, come richiesto dal Ministero. È previsto per domani un nuovo confronto tra Autostrade per l’Italia e il dirigente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che si occupa della vigilanza sui viadotti autostradali. L’auspicio è che questo percorso si concluda positivamente quanto prima, e comunque nel corso della settimana prossima, con un accoglimento dell’istanza di dissequestro che consentirà ai mezzi pesanti di tornare sull’autostrada e di liberare la statale 16. Noi sindaci aspettiamo con fiducia questi ulteriori passaggi con un atteggiamento di responsabilità, ma pronti ovviamente a far valere le istanze dei cittadini, degli autotrasportatori e degli operatori economici del nostro territorio.