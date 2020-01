Non si hanno più notizie da giorni dell’abruzzese Lorenzo Di Berardino, rimasto bloccato a Wuhan in Cina, dopo l’isolamento a causa del coronavirus.

Lorenzo, pescarese universitario di 22 anni, si trovava nella città di Wuhan, per sei mesi di studio e sarebbe dovuto tornare lunedì. In questi momenti si trova bloccato in un campo universitario senza poter uscire e non sa quando potrà fare rientro in Italia.