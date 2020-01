Achille Lauro, per un giorno artista di strada in Piazza Duomo a Milano

MILANO – Quando è ormai prossimo il ritorno di Achille Lauro al Festival di Sanremo con il brano ME NE FREGO, l’icona del mondo della musica, dello spettacolo e della moda, continua a stupire per la sua ecletticità. Ieri, a sorpresa, in Piazza Duomo a Milano, ha vestito i panni dell’artista di strada e tra gli sguardi di ignari passanti si è destreggiato tra tele e pennelli, raffigurando un lupo, un fulmine, una maschera e una corona. Gli stessi soggetti erano già apparsi nei giorni scorsi sui canali social dell’artista, destando la curiosità dei fan e facendo crescere l’attesa. Che si tratti di nuovi indizi in vista di Sanremo?