Alba Adriatica, primi finanziamenti anti erosione

Il Sindaco di Alba Adriatica, Antonietta Casciotti, ha comunicato via Facebook il primo finanziamento per il problema dell’erosione della costa della cittadina abruzzese.

Questo è il post:

La Regione Abruzzo Servizio opere Marittime e Acque marine ha assegnato al Comune di Alba Adriatica un primo finanziamento di euro 410.182, 55 per l’attuazione degli interventi urgenti a difesa della costa. In data 30 dicembre e’ stato sottoscritto lo schema di concessione.

La notizia del contributo mi era stata anticipata dal Sottosegretario alla Presidenza Dott. Umberto D’Annuntiis, che ringraziamo, quale primo stanziamento per l’intervento di ripascimento pari a 55.000 mc per il quale l’Ente ha espresso in via preliminare parere favorevole.

Le violente mareggiate che hanno colpito le coste abruzzesi e in particolare quelle della provincia di Teramo hanno creato preoccupazione per la difesa di un settore strategico all’economia locale come quello del turismo.