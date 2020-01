Alba Adriatica,adeguamento Canone Demaniale

Importante comunicazione del Comune di Alba Adriatica.

Il responsabile dell’ufficio Demanio Marittimo rende noto che per l’Anno 2020 l’adeguamento delle misure unitarie dei canoni delle concessioni demaniali marittime è stato fissato, come da Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.226 del 6 dicembre 2019 “Aggiornamenti relativi all’anno 2020, delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime” in corso di pubblicazione, nella misura di -0,75% (meno zero virgola settantacinque per cento) e la misura minima di canone è stata adeguata ad euro 361,90 (Trecentosessantuno euro e novanta centesimi).

Pertanto, il canone e l’imposta regionale relativi alle concessioni demaniali marittime, in caso di avvenuta proroga e di consistenza demaniale immutata rispetto all’anno 2019, vanno aggiornati secondo tale indice Istat.

Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale n.1 del 02.01.2016 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 19/11/2015 che introduce un nuovo strumento di pagamento dei canoni demaniali, attraverso il Modello F24 ELIDE, quale unico metodo di pagamento dei canoni demaniale e che dovrà essere generato esclusivamente dalla piattaforma S.I.D. Sistema Informativo Demanio dall’Ente che ha il conferimento della gestione amministrativa sul demanio marittimo, pertanto per poter effettuare il pagamento del canone demaniale Anno 2020 è indispensabile chiedere allo sportello del Comune di Alba Adriatica Demanio Marittimo il relativo F24 Elide.

Gli uffici rimarranno a disposizione di chiarimenti.