Ascoli, importante colpo per l’attacco direttamente dal Brescia

L’Ascoli piazza un importante colpo per il proprio attacco: dal Brescia è stato preso in prestito Leonardo Morosini. Questo il comunicato della società:

L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito dal Brescia fino al 30 giugno 2020 con diritto di riscatto le prestazioni sportive di Leonardo Morosini. Bergamasco di Ponte San Pietro, Morosini è nato il 13 ottobre 1995. Sei le stagioni con la maglia del Brescia, 5 in Serie B e la prima parte della s.s. 2019/20 in Serie A (tre presenze). In massima serie ha vestito anche la maglia del Genoa nella s.s. 2016/17. Morosini è un trequartista o seconda punta e, all’occorrenza, è stato impiegato anche da esterno d’attacco.

A Leonardo il benvenuto dell’Ascoli Calcio e l’augurio di poter rendere al massimo in maglia bianconera.