Campovolo 2020, Ligabue sold out per l’evento “30 anni in un giorno”

Luciano Ligabue il prossimo 12 settembre festeggerà 30 anni di carriera in una nuova arena nata per la musica con l’attesissimo evento “30 anni in un giorno”. Il concerto si terrà nella nuova RCF Arena Campovolo di Reggio Emilia che sarà inaugurata proprio il 12 settembre 2020. Un evento tanto atteso dai fan che ha fatto scattare la corsa al biglietto sin dalle prime ore e che oggi ha raggiunto i 100.000 tickets venduti.

Campovolo rappresenta da sempre il luogo simbolo per i fan del Liga, “ Il posto delle nostre feste e delle nostre ricorrenze” come ha affermato lo stesso cantautore. Ricordiamo il primo grande evento Campovolo 2005 a cui poi hanno fatto seguito Campovolo 2011 e 2015) entrati nella memoria della grande musica italiana.

Dopo il recente “Start tour” estivo del Liga , che non è riuscito a decollare per quanto riguarda le vendite, il Campovolo 2020 si preannuncia come un mega evento da 100.000 presenze. La nuova Arena di Campovolo il 12 settembre tornerà ad essere il Centro del Mondo, uno spazio energico dove si fonderanno canzoni, storia ed emozioni in pieno rock and roll.