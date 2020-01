Cittadinanza onoraria a Liliana Segre, ma lei non sarà presente

PESCARA – Il 27 gennaio, Giorno della Memoria, il Comune di Pescara conferirà la cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre, la quale purtroppo non sarà presente. Lo ha fatto sapere la stessa senatrice, con una lettera inviata al sindaco Carlo Masci che sarà letta in occasione della cerimonia.

«Mi ha scritto una lettera personale, che verrà letta in occasione delle celebrazioni – afferma il sindaco – in cui sottolinea il piacere di avere questa cittadinanza e si scusa di non poter venire perché impegnata già a Milano in occasione del Giorno della Memoria. La sua lettera, però, ci soddisfa appieno».

L’assenza della senatrice non è connessa alle polemiche dei giorni scorsi: la cittadinanza onoraria era stata proposta dal Centrosinistra nel giorno della notizia della mancata scorta alla Segre, ma la Lega aveva espresso il suo dissenso.

Il sindaco, nei giorni seguenti, ha precisando che la cittadinanza alla senatrice era già prevista nell’ambito di più ampio percorso finalizzato anche a creare il necessario legame con il territorio.