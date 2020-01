Tweet on Twitter

E’ fissato per venerdì 31 gennaio alle ore 10.30, il secondo giorno di sciopero per i 150 lavoratori dell’aziendia Atr.

I segretari provinciali delle sigle sindacali Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil, terranno una conferenza stampa davanti ai cancelli dell’Atr per mettere in luce le problematiche di natura economica, sociale ma soprattutto il futuro occupazionale dei lavoratori. Parteciperanno, per dare il loro contributo verso una risoluzione positiva, anche politici e amministratori locali.