Coppa Italia, Milan-Torino

Questa sera alle 20.45 si disputerà il terzo “quarto di Finale” di Coppa Italia (senza sponsor, ndr) tra Milan e Torino.

I rossoneri, con il lutto al braccio per ricordare il loro grande tifoso Kobe Bryant, vengono da un periodo positivo, mentre i granata sono reduci dalla storica sconfitta interna contro l’Atalanta per 7 a 0.

Con i partenti Suso e Paquetà in tribuna e Piatek in panchina i padroni di casa cercheranno di sfruttare la positività del momento per accedere alle semifinali; il Torino invece dare una risposta ai tifosi rimasti senza parole sabato sera.

La vincente sfiderà in semifinale la Juventus (con andata e ritorno).

Domani Inter-Fiorentina sempre a San Siro.

Diretta tv su RAI1, ma questa sera sono previsti almeno 35000 spettatori.