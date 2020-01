Coronavirus, attivati protocolli precauzionali in Abruzzo

ABRUZZO – La Regione ha attivato i protocolli precauzionali per fronteggiare eventuali situazioni critiche. Il rischio di contagio del nuovo Coronavirus in Abruzzo resta al minimo.

La Regione ha seguito quanto riportato nella circolare diramata dal Ministero della Salute. Inoltre, sono stati convocati, il 22 gennaio, in assessorato i Direttori sanitari delle ASL ed i responsabili delle malattie infettive.

L’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, fa sapere:

«In attesa delle decisioni degli esperti dell’Organizzazione mondiale della Sanità il nostro Ministero ha esplicitato i criteri per definire un caso sospetto: se un paziente che afferisse ai nostri servizi di assistenza avesse un quadro respiratorio severo che non ha un’altra causa nota accertata e presentasse un rapido deterioramento non diversamente esplicabile, è suggerito l’isolamento prudenziale respiratorio e da contatto. Consigliata anche la diagnosi molecolare su sangue e campioni respiratori per il nuovo Coronavirus. Per effettuare la conferma del sospetto diagnostico, in Abruzzo, come laboratorio regionale di riferimento, in prima istanza è stata individuata l’unità operativa complessa di microbiologia e virologia della Asl di Pescara ».

Inoltre, l’assessore sottolinea: «Per non diffondere la psicosi e scambiare il Coronavirus con le normali patologie respiratorie, anche di stagione, è importante rivolgersi sempre al proprio medico di famiglia, che saprà valutare il quadro clinico. Chiedo di evitare di recarsi direttamente ai pronti soccorso ospedalieri, andando ad affollare presidi che in questo periodo dell’anno sono già particolarmente in sofferenza».