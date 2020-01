Davide Buccheri: “il mercato immobiliare in tempo di crisi”

Sentiamo spesso parlare di come il mercato immobiliare italiano abbia vissuto una fase molto debole negli ultimi anni, soprattutto nel centro e nel sud del paese. Tuttavia, secondo Davide Buccheri, esperto di mercati finanziari con precedenti esperienze nella gestione di prodotti cartolarizzati, questa immagine non è del tutto corretta.

<<È innegabilmente vero che il mercato immobiliare non ha registrato grandi risultati. Tuttavia, allo stesso tempo, la situazione non è così terribile come alcuni potrebbero farci credere, soprattutto nel sud del paese>>. I dati dell’ISTAT sembrano confermare parzialmente la posizione di Buccheri e mostrare come i prezzi siano stati relativamente piatti in tutto il paese.

<<Non è chiaramente ottimo per chi investe nel settore immobiliare. Per me, il problema è più legato all’inflazione di ogni altra cosa. Considerando che gli attuali livelli di inflazione sono quasi nulli, è molto difficile giustificare perché o come i prezzi delle case potrebbero aumentare. Alla fine, dobbiamo sempre ricordare a noi stessi che il valore di un investimento non è altro che il valore attuale dei suoi flussi di cassa futuri. Con l’inflazione praticamente a zero, gli affitti rimangono sostanzialmente stabili e questo implica direttamente che i modelli di prezzo rimarranno stabili per il prossimo futuro, che è ciò che allora osserveremo sui mercati>>.

Davide Buccheri si è quindi concentrato sulle differenze geografiche. <<Ciò che mi ha colpito di più è che, dal picco di mercato del 2010, il sud del Paese è stato sicuramente il segmento in cui si sono ottenute le migliori prestazioni. Hanno avuto una crescita molto limitata durante gli anni di espansione, ma ora si trovano praticamente in linea con il resto del Paese. Relativamente parlando, questa è una performance estremamente positiva. Sono anche abbastanza sorpreso da come si sono comportati i prezzi nel centro Italia. In particolare, sembra che quest’area abbia avuto le conseguenze più dirette in termini di calo dei prezzi>>.

Secondo Buccheri, tuttavia, le cause alla radice potrebbero non essere interamente di natura economica. <<Non dobbiamo dimenticare che il centro Italia è stato ripetutamente sottoposto a una serie di terremoti molto gravi, dal 2009. Ciò deve aver avuto una sorta di impatto sui prezzi delle case, soprattutto in aree come l’Abruzzo e l’Umbria, che sono state gravemente interrotto da quegli eventi. Inoltre, a causa della presenza dell’Appennino, queste aree tenderanno anche a soffrire di cedimento geoidrico. Mettendo insieme queste due tendenze, la caduta dei prezzi che abbiamo osservato è molto comprensibile, direi>>.