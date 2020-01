“La vocazione non è frutto di un progetto umano o di un’abile strategia organizzativa. Nella sua realtà più profonda, è un dono di Dio, un’iniziativa misteriosa e ineffabile del Signore, che entra nella vita di una persona seducendola con la bellezza del suo amore, e suscitando di conseguenza un donarsi totale e definitivo a questo amore divino”. È da questa definizione che il Papa emerito, Benedetto XVI, dà di “vocazione” che vogliamo iniziare a raccontarvi la storia di Francesco. Anzi, sarà proprio Egli stesso a narrarcela, accompagnandoci alla scoperta di una scelta di vita che, in una società dove sia la dimensione spirituale che quella dell’Alterità risultano completamente annullate, tende a stimolare nel profano e non, un giudizio rozzo e superficiale. Perché ciò che Francesco ha scelto di seguire nella vita è Cristo, afferrando quella promessa che lo ha chiamato a diventare sacerdote.

Francesco Antenucci nasce il 24 agosto 1994 a San Benedetto del Tronto. La sua formazione spirituale si è sviluppata e consolidata presso la parrocchia “Madre Teresa di Calcutta” di Martinsicuro quando ancora era Parroco Don Marco Farina, prima con il catechismo dei sacramenti e poi con il gruppo giovani del dopo-cresima. Il suo impegno in parrocchia è proseguito negli anni come educatore in oratorio e come catechista. Dopo aver conseguito la maturità scientifica, presso il Liceo Scientifico di San Benedetto del Tronto, all’età di 19 anni, decide di entrare in seminario. È da qui che vogliamo partire lasciandoci guidare dalle parole di Francesco che, ormai giunto alla fine del suo percorso da seminarista, il 1° febbraio 2020 sarà ordinato diacono con la cerimonia dell’imposizione delle mani presso la Cattedrale Santa Maria della Marina a San Benedetto del Tronto.

Accogliere nella propria vita una vocazione religiosa non vuol dire solo abbandonarsi e legarsi ad una promessa, ma anche rispondere ad una chiamata più grande e, a fronte di ciò, abbiamo chiesto a Francesco dove e come è nata la sua vocazione alla vita religiosa e come si è innescato questo desiderio di riposta. Dice: <<Dio è solito sfruttare gli aspetti della vita sui quali ognuno di noi è più sensibile per intercettare il nostro cuore e così ha fatto con me. Ero un ragazzo pieno di sogni ma incapace di realizzarli. Percepivo un bisogno interiore di volere qualcuno affianco che si fidasse di me. Dio mi toccò proprio su questi due punti per farmi reagire, per farmi aprire gli occhi>>. Le vie che gli hanno permesso di avviare un serio discernimento, come Egli stesso afferma, sono state: <<Prima, la preghiera e il silenzio, attraverso cui ho percepito nel cuore la netta consapevolezza che Dio era lì ad ascoltarmi e ad interessarsi di me, perché “degno di stima e di essere amato”. Poi, la condivisione del suo sogno di Amore incondizionato al prossimo che, crescendo, è diventato anche il mio sogno. Tutto ciò si è tradotto in un mettersi a disposizione sua e di tutti come sacerdote>>. Fondamentali in tutto il suo percorso sono state sicuramente l’esperienza scolastica e il confronto con gli amici. Ma soprattutto gli anni passati nel gruppo parrocchiale dei giovani, da catechista prima e da educatore in oratorio poi. <<Tutto ciò – afferma Francesco – è stato terreno fertile per la crescita della mia vocazione>>.

Una tale scelta di vita richiede, oltre che un attento e sano discernimento, anche una grande forza, perché gli ostacoli da affrontare ed eventualmente superare sono tanti. Francesco, in tal proposito, ci spiega che a spingerlo verso questa decisione è stato <<L’Amore di Dio e il sognare con Lui. Questo mi è bastato>>. E prosegue: <<Il sentirsi amati veramente e l’occasione di sognare in grande, è tutto ciò che un ragazzo possa desiderare, ancora prima delle cose materiali e nonostante tutte le difficoltà. Di difficoltà infatti, ce ne sono state molte ma sinceramente penso che tutto si possa affrontare e superare se ci si lascia illuminare dalla giusta Luce>>.

Come già anticipato, dopo sette anni di Seminario, il 1° febbraio, Francesco verrà ordinato diacono. Apparentemente potrebbe sembrare la fine di un cammino ma in realtà è solo l’inizio. L’inizio di una vita in cui dovrà, non solo vivere concretamente il Vangelo ma anche trasmettere ed essere vivo testimone di quella promessa. Infatti, quello del diaconato, sarà il primo passo che lo porterà, tra circa un anno, a diventare sacerdote a tutti gli effetti. E nonostante il ruolo che andrà a ricoprire, dovrà farsi piccolo per poter fare cose grandi, perché solo così riuscirà a nutrire gli Altri di quella Parola e offrire speranza, consolazione e aiuto concreto. Su questo afferma: <<Dopo sette anni di seminario per me, arrivare a questo punto, significa toccare con mano una cosa: Dio è veramente fedele alle sue promesse. Questo non è un cammino che si compie grazie alla propria bravura. Un padre e una madre non sono mai pronti a diventare genitori fin quando non nasce il figlio. Dunque, non si diventa sacerdoti perché si è giunti ad essere abbastanza santi. Piuttosto, lo si diventa solo se si è continuato a camminare con Dio, nonostante tutti i fallimenti e i limiti e solo credendo alla sua Parola. Alla sua Promessa>>.

Collegandoci a quest’ultima riflessione, proviamo a chiedere a Francesco se, in questi sette anni, è riuscito a formulare una definizione personale di cosa vuol dire “essere sacerdote”. La risposta che il nostro giovane diacono ci offre è sorprendente, perché ci riporta alla mente la definizione che Giovanni Paolo II proponeva ai seminaristi in fuga dalla Repubblica Socialista Ceca: “Il sacerdote è un uomo per gli Altri”. Sulla scia di Papa Wojtyla, anche Francesco afferma: <<Il Sacerdote è la manifestazione nel presente che Dio è ancora interessato a ciascuno di Noi, perché Dio è quel buon Pastore che si prende cura dei suo figli. Dunque, il sacerdote è l’immagine di quel Gesù Buon Pastore vivo nel cuore di tutti>>.

Questa consapevolezza e maturità, Francesco, le ha acquisite anche grazie a tutte le persone incontrate lungo il suo percorso. Proprio per questo dice: <<Vorrei ringraziare tutte quelle persone che, come angeli mandati da Dio, mi hanno mostrato e insegnato cos’è l’Amore vero, perché senza questo tipo di Amore per me la vita non avrebbe lo stesso significato. In particolare, vorrei ringraziare i miei genitori che mi hanno mostrato, con la loro vita, cosa significa l’espressione: “Amare fino alla fine”>>. È proprio su questa ultima frase, ripresa dal Vangelo di Giovanni, che Francesco ci fa riflettere e ci guida verso la conclusione. L’Amore che ogni uomo deve annunciare al mondo è l’Amore assoluto, cioè sciolto da qualsiasi vincolo e che si dà senza voler ricevere nulla in cambio. La Chiesa deve essere testimone di ciò attraverso chi, come Francesco, sceglie di diventare traccia di quello stesso Amore che Cristo ha incarnato sulla Croce per ognuno di Noi. Il cuore dell’uomo potrà cambiare solo se conoscerà questo Amore e comprenderà che solo questo può salvare. Solo se, come dice Francesco, si amerà “fino alla fine”.