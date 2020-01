Giulianova: rubano in un supermercato. Denuciate due donne

GIULIANOVA – Due donne, entrambe di Giulianova, sono state denuciate per aver rubato generi alimentari per un valore complessivo di circa 100 euro. Il direttore del noto supermercato, insospettito dal comportamento delle due donne, ha deciso di chiamare i Carabinieri che hanno provveduto a fermarle. Sorprese ancora con la refurtiva addosso, sono state fermate e successivamente denunciate all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato in concorso tra loro.