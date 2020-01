Giulianova,il Sindaco incontra il nuovo Presidente del Quartiere Annunziata

Ieri mattina il Sindaco Jwan Costantini, accompagnato dai Consiglieri Comunali Matteo Carpineta e Giulio Garzarella, ha incontrato il neo Presidente del Comitato di Quartiere Annunziata Sandro Brandimarte al Centro Socio Culturale di via Dei Pioppi.

Da qui Brandimarte ha accompagnato il primo cittadino e gli amministratori in una visita di alcune zone del quartiere che necessitano dell’attenzione dell’amministrazione: dal ponte ciclopedonale sul fiume Tordino alla zona dell’ex depuratore fino al parco dell’Annunziata. Il Sindaco ha accolto tutte le segnalazioni avanzate dal presidente del Comitato, alcune risolte in giornata.

“Con il Presidente Brandimarte è nata subito una sintonia grazie all’amore incondizionato che entrambi nutriamo per la città – dichiara Jwan Costantini – notevole, devo dire, è sempre stato il suo impegno per il quartiere, soprattutto nella tutela del verde e della fauna che abita la foce del fiume Tordino. Prevedo che il nostro sarà un rapporto di grande collaborazione. Tra le segnalazioni il presidente ci ha portato a conoscenza della situazione di due pali dell’illuminazione pubblica, ammalorati da tempo, e che ho provveduto immediatamente a far sostituire. Nella mattinata di ieri abbiamo fatto un sopraluogo nella zona dell’ex depuratore con tante idee da sviluppare. Oggi procederemo con una pulizia straordinaria in alcuni punti sensibili del quartiere e presto verranno posizionati nuovi giochi per bambini al parco. Per questa amministrazione non esistono quartieri di serie A e di serie B. Giulianova è una, unica e straordinaria”.

Lo si legge dal comunicato stampa del comune abruzzese.