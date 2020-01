ASCOLI PICENO – Traguardo raggiunto per il ponte di Cerreto – Monsampietro.

Stamane si è infatti svolta negli uffici della Stazione Unica Appaltante della Provincia la procedura negoziata per l’aggiudicazione dei lavori dell’opera. Come annunciato nella riunione tenutasi recentemente con la comunità interessata dal Presidente della Provincia Fabiani e dal Consigliere Tonelli, si è compiuta questa tappa decisiva tanto attesa dal territorio e fortemente perseguita dall’Amministrazione Provinciale.

Con un importo di circa 263 mila euro i lavori sono stati appaltati alla ditta ‘Rti Porcinari Srl – Fimav Srl – Mazzaferri Srl’. A breve, acquisiti gli ulteriori documenti necessari previsti dalla normativa, potranno cominciare i lavori per la costruzione del nuovo ponte in sostituzione di quello esistente.

‘Da sempre strade, scuole e infrastrutture costituiscono una priorità assoluta per l’Amministrazione Provinciale e con soddisfazione si è compiuto oggi il passo fondamentale per la realizzazione di un’opera strategica per il sistema della mobilità locale del comprensorio – dichiara Fabiani nel comunicato stampa della Provincia – per il finanziamento del ponte, abbiamo trovato le risorse all’interno del Bilancio Provinciale con il piano delle alienazioni approvato dal Consiglio Provinciale. Ringrazio tutti i soggetti che hanno lavorato in sinergia per conseguire questo risultato.’

Entrando nello specifico dell’opera, il nuovo ponte sarà costruito in modo tale da armonizzarsi con il ponte in muratura sottostante e i carichi dovuti al transito dei veicoli saranno sopportati interamente dalla nuova struttura mentre il ponte esistente sarà soggetto solo al proprio peso.