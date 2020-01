By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

ASCOLI PICENO – Mercoledì 8 gennaio 2020, dalle ore 09:00 alle ore 16:00, verrà interrotta la distribuzione dell’energia elettrica in alcune zone e vie del centro storico della città.

Per questi motivi Enel distribuzione, tramite avvisi cartacei distribuiti e messi in evidenza nelle zone interessate, rende noto che le vie coinvolte (intervalli dei civici ‘da’ ‘a’ raggruppati per pari e/o dispari) al mancato servizio ‘luce’ temporaneo sono:

Corso di sotto da 48 a 52, 58, da 62 a70;

Largo della Fortuna da 5 a 5ap, 10;

Rua del Giglio da 15 a 19;

Corso di Sotto da 73 a 75;

Corso di Sotto cant.;

Via San Giacomo 4, 6/x;

Rua del Giglio 6.