La Samb anticipa l’esordio casalingo del 2020

E' il primo dei tre derby consecutivi in casa. Tabella aggiornata

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Samb anticiperà il suo esordio casalingo del nuovo anno.

Con la Comunicazione Ufficiale n° 96DIV della Lega Pro, Samb-Vis Pesaro dapprima programmata per domenica 19 gennaio alle ore 17:30 è stata anticipata a sabato 18 gennaio, ore 15:00.

Quella contro i rossiniani biancorossi è la prima delle tre gare casalinghe dell’anno corrispondenti ai tre Derby stagionali.

In sequenza, infatti, saranno ospiti al Riviera delle palme la Vis Pesaro, sabato 18 gennaio ore 15:00, il Fano, mercoledì 22 gennaio ore 20:45 e la Fermana, lunedì 3 febbraio ore 20:45 in diretta e in chiaro su RAISPORT.

IL CALENDARIO AGGIORNATO DEI PROSSIMI IMPEGNI ROSSOBLU

IL DOCUMENTO UFFICIALE DELLA LEGA PRO (clicca qui)