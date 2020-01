Martinsicuro. Buon Anno dal primo cittadino

MARTINSICURO – Il Sindaco del Comune di Martinsicuro Massimo Vagnoni rivolge a tutti i cittadini truentini l’augurio di un buon anno:

“Benvenuto 2020.

A tutti Voi auguro di trovare nell’anno appena iniziato la realizzazione di ogni progetto, sogno e desiderio, con l’auspicio che possiate sentirvi orgogliosi di appartenere a questa comunità nel segno della condivisione, della partecipazione, dell’inclusione e della solidarietà .

Un augurio particolare va alle persone fragili, agli anziani, a quelle che soffrono per problemi di salute, a quelle che soffrono per problemi economici, a quelle che stanno vivendo un momento di disagio.

È a loro che dobbiamo rivolgere il nostro sguardo e dare il nostro aiuto affinché nessuno, in una comunità solidale, possa sentirsi solo.

Un augurio ai nostri giovani.

L’augurio di non perdere mai la speranza di realizzare i propri sogni con la consapevolezza che questo territorio possa rappresentare un’opportunità da vivere e non un luogo da cui scappare .



Sentitevi protagonisti del vostro futuro e di quello della nostra comunità.

L’augurio finale è quello di non perdere il nostro tempo in inutili contrapposizioni e di dedicare tutte le nostre energie per contribuire, tutti insieme, a rendere la nostra Città, un luogo migliore in cui vivere e far crescere i nostri figli .



Di cuore, buon anno a tutti Voi “

Massimo Vagnoni