A distanza di pochi giorni dall’ultima udienza, nella giornata odierna, il giudice Cirillo ha dichiarato fallimento per la VECO, storica fonderia di Martinsicuro. Probabili investitori che avrebbero potuto salvarne le sorti non arrivati.

Il commercialista, Massimo Mancinelli, è stato nominato curatore fallimentare e sarà lui a dover gestire questo momento molto difficile, sia per l’azienda che per i suoi 53 lavoratori. Adesso si cercherà di assicurare gli ammortizzatori sociali per gli operai oltre che capire se ci possano essere probabili investitori.