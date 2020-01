Martinsicuro, fornitura materiale raccolta differenziata

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa del Comune di Martinsicuro. La Redazione è sempre pronta a chiarimenti in materia.

Il Comune di Martinsicuro, Servizio Ambiente, informa che, da lunedì 20 gennaio, riprenderà con le consuete modalità la fornitura del materiale per la raccolta differenziata. “Ci scusiamo con la cittadinanza per disservizio che si è venuto a creare non per una nostra volontà – sottolineano, a nome dell’Amministrazione, il primo cittadino, Massimo Vagnoni, e l’Assessore all’Ambiente, Marco Cappellacci – difatti la Poliservice, azienda che gestisce il servizio, non ha ancora provveduto a consegnare il materiale, come da accordi. Contattata dagli uffici comunali preposti ha però assicurato che il materiale potrà essere distribuito dal Comune di Martinsicuro a partire da lunedì prossimo 20 gennaio”.

“Tale episodio delle buste rappresenta l’ennesima disfunzione di un servizio che deve migliorare a fronte di costi che non scendono” chiosa il primo cittadino, Massimo Vagnoni. “Proprio per fare il punto della situazione, anche nella prospettiva dell’approvazione del prossimo piano finanziario, nei giorni scorsi ho chiesto all’Unione dei Comuni della Val Vibrata la convocazione di un incontro con la Poliservice per discutere delle diverse problematiche del servizio e su come impostare la prossima programmazione. Abbiamo il dovere di dare un miglio servizio ai cittadini”.