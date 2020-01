MARTINSICURO – Prime notizie per quanto riguarda l’incidente avvenuto in tarda mattinata, poco prima del sottopasso in Via Roma. Nello scontro sono rimasti coinvolti due veicoli: un Furgone Vito e una Nissan. Dalle prime informazioni risulta che il Furgone proveniva da Sud in direzione rettilinea, mentre la Nissan svoltava a sinistra. Sul posto, per i rilevamenti, la Polizia Municipale di Martinsicuro e l’Anas.