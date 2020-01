MARTINSICURO – Lo scontro è avvenuto in tarda mattinata all’altezza del sottopasso in via Roma. Coinvolte nel sinistro due veicoli: un furgone Vito e una Nissan a bordo della quale viaggiavano una madre con il figlio neonato di appena un mese.

Il furgone, che procedeva in direzione rettilinea da Sud, si è scontrato con la Nissan che stava effettuando una svolta a sinistra. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito ma per accertamenti, sia la donna che il neonato, sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. Sul posto sono intervenuti la Polizia Municipale di Martinsicuro e l’Anas.