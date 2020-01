Tweet on Twitter

In seguito a dei controlli effettuati dai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Teramo in collaborazione con la stazione locale, un 31enne gestore di un nigth club è stato multato e denunciato per le irregolarità riscontrate nel suo locale.

I lavoratori erano stati assunti senza previa visita medica e il titolare aveva fatto installare telecamere per sorvegliare i lavoratori a distanza, senza autorizzazione. La sanzione amministrativa ammonterebbe a 4645 euro.