Martinsicuro: “Isole di plastica e microplastiche”

TEST

“Isole di plastica e microplastiche“. Sarà questo l’argomento della II Conferenza di sensibilizzazione sul tema mare rivolta agli studenti della Scuola Secondaria di 1° Grado dell’I.C.S. Sandro Pertini di Martinsicuro, che si terrà Sabato 1 Febbraio 2020 ore 9:30 presso la Sala Consiliare del Comune di Martinsicuro.

L’evento, organizzato da Gruppo A. N. M. I. di Martinsicuro, in collaborazione con l’Organizzazione di Volontariato “Care The Oceans” e con il patrocinio del Comune di Martinsicuro, vedrà la partecipazione dell’assessore all’ambiente del Comune di Martinsicuro, Dott. Marco Cappellacci e del Dirigente Scolastico dell’I. C. S. “S. Pertini di Martinsicuro”. Inoltre interverranno: il Presidente del Gruppo A. N. M. I., il Presidente dell’Associazione “Care The Oceans” Dott. Nicola Di Battista e Albino Landolfo, comandante dell’Ufficio Locale Marittimo di Martinsicuro.