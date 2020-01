MARTINSICURO – Dopo le dichiarazioni rilasciate dal responsabile per l’Abruzzo dell’Associazione Mountain Wilderness, Marano Mario Viola, sul taglio dei pini da parte dell’amministrazione comunale targata Massimo Vagnoni, in tanti hanno commentato sui social il comunicato pubblicato integralmente dalla nostra testata. Gli animi dei cittadini martinsicuresi si sono divisi e non sono mancati gli attacchi diretti al Prof. Viola che, questa mattina, ha voluto replicare a chi lo ha accusato di aver fatto abbattere alberi di Eucalipto in via Liguria proprio mentre era assessore in carica dell’allora giunta comunale.

Il Prof. Mario Viola ha tenuto a mettere in chiaro la questione dicendo: <<In via Liguria era presente un solo Eucalipto e tra l’altro non era piantato su suolo pubblico ma privato. Feci una dura battaglia per impedirne l’abbattimento, nonostante si trovasse su suolo privato>>. L’Eucalipto in questione fu poi abbattuto e al suo posto ora sorge un condominio. Inoltre, ci ha ricordato che: <<Nel gennaio 2007 [sotto la giunta Maloni n.d.r.] proposi un “Piano del Verde”>>. Questo piano sarebbe servito a regolamentare la gestione della vegetazione comunale e dei privati. Proprio in quell’occasione, il Prof. afferma che: <<Sia il centro-destra che parte del centro-sinistra bocciarono il piano che è ancora lì, in attesa di essere approvato>>. Infine, ci tiene a far presente che: <<Io stesso ho fatto piantare 12.000 piante a Martinsicuro solo ed esclusivamente con fondi europei>>.