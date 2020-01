Martinsicuro: nuovo calendario delle rilevazioni con rosso semaforico

TEST

Il comando della Polizia locale di Martinsicuro ha reso noto il calendario aggiornato riguardante le rilevazioni con rosso semaforico.

L’impianto sarà in funzione a Villarosa dal 15 gennaio al 29 febbraio, all’incrocio tra via Roma, via F. Filzi e via Meucci. Il rilevamento interesserà i veicoli prvenienti da sud. Per quanto riguarda Martinsicuro invece, il rilevamento entrerà in funzione, sempre in via Roma, all’incrocio tra via dei Castani e via dei Pini. Sotto osservazione sarà il passaggio dei veicoli in direzione nord. Nel mese di Aprile l’impianto si sposterà all’incrocio tra via Piave e via Piemonte, con rilevamento del passaggio delle vetture che procederanno in direzione ovest. Infine, da maggio, le rilevazioni saranno effettuate all’incrocio tra via Molise e via Tagliamento, con osservazione verso est.