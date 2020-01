Tweet on Twitter

Da oggi 20 gennaio 2020, presso il Comune di Martinsicuro, tornerà disponibile il materiale per la raccolta differenziata. Dopo le proteste dei giorni scorsi da parte dei cittadini, da oggi la situazione si è sbloccata. Ad assicurarlo è stato lo stesso Assessore all’ambiente Marco Cappellacci, che in una dichiarazione ha confermato: <<Da oggi tornerà disponibile per i cittadini il servizio di distribuzione buste e mastelli>>.

I ritardi della settimana scorsa sarebbero stati dovuti al fatto che la Poliservice ha ritardato la consegna del materiale, come invece aveva assicurato precedentemente.