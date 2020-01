Tweet on Twitter

Con l’ultima consegna di materiale presso la scuola di Tortoreto, si è conclusa l’annuale donazione del Milan Club Val Vibrata alle scuole del territorio.

Dopo le donazioni degli anni passati ad altri istituti ed associazioni benefiche vibratiane, quest’anno tutto il materiale donato è stato destinato alle scuole della sopracitata Tortoreto, Corropoli ( che comprende anche gli IC di Colonnella e Controguerra ) e Nereto ( che comprende anche gli IC di Torano e S.Omero ) .

Il babbo Natale e la befana rossonera quest’anno sono stati molto generosi donando la bellezza di 6 computer portatili, delle fustellatrici e stereo per laboratori artigianali e linguistici ed una notevole quantità di materiale di cancelleria.

Le rispettive dirigenti scolastiche Iside Lanciaprima, Manuela Divisi e Laura D’Ambrosio hanno ricevuto dalle mani del direttivo il materiale, ringraziando il club per la vicinanza al mondo scolastico ed alle attività dei più piccoli.

Le attività del club non terminano qui, e dopo il Family Day che ha coinvolto tante famiglie in una trasferta a San Siro con tanti piccoli tifosi, sono in programma altre trasferte ed eventi locali.